Гуменюк: Сили оборони працюють над блокуванням постачань озброєння росіянами через Кримський міст
Українські військові задіяли всі сили для блокування перекидання ворогом озброєння через Кримський міст
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері Еспресо.
"Усе, що відбувається навколо Кримського мосту, не сприяє логістиці ворога, тому що ми забезпечуємо максимальну потужність застосування наших наявних сил і засобів, спрямовану саме на знищення логістики та логістичних шляхів. Усе те, що вже підвезено, потрапляє під наш вогневий контроль. Те, що вони намагаються підвезти, має бути застряглим на шляхах прямування. Саме над цим ми й працюємо", - наголосила вона.
За словами Наталії Гуменюк, Україна задіяла для цього всі потужності, зокрема ССО та "приховані сили, яких так боїться ворог".
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