Окупанти грабують околиці Херсона, - депутат міськради

Про ситуацію у Херсоні повідомив Дмитро Піддубний, депутат Херсонської міськради в етері телеканалу Еспресо.TV.



"Зараз місто Херсон окуповано, повністю його міська частина. Продовольство привозять з області, з ліками проблематично. З міста не випускають і не впускають. Життєдіяльність міста намагаємося підтримувати, були ремонтні роботи по газу, по воді, по електропостачанню Порівнюючи з іншими містами, можна порівняти з курортом, тому що тут не бомблять" - зазначив Дмитро Піддубний.



За його словами, окупанти грабують околиці міста.



"Розказують, що на околицях окупанти грабують, забирають техніку, їжу. В принципі, намагаємося підтримувати життєдіяльність, але психологічно складно. Вечорами більше обстрілів околиць міста" - розповів депутат Херсонської міськради

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