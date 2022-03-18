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Окупанти грабують околиці Херсона, - депутат міськради

18 березня, 2022 п'ятниця
13:27

Окупанти грабують околиці Херсона, забирають техніку та їжу. Вечорами на околицях обстріли. З міської частини Херсона не випускають і не впускають

Про ситуацію у Херсоні повідомив Дмитро Піддубний, депутат Херсонської міськради в етері телеканалу Еспресо.TV.

"Зараз місто Херсон окуповано, повністю його міська частина. Продовольство привозять з області, з ліками проблематично. З міста не випускають і не впускають. Життєдіяльність міста намагаємося підтримувати, були ремонтні роботи по газу, по воді, по електропостачанню Порівнюючи з іншими містами, можна порівняти з курортом, тому що тут не бомблять" - зазначив Дмитро Піддубний.

За його словами, окупанти грабують околиці міста.

"Розказують, що на околицях окупанти грабують, забирають техніку, їжу. В принципі, намагаємося підтримувати життєдіяльність, але психологічно складно. Вечорами більше обстрілів околиць міста" - розповів депутат Херсонської міськради

  • Нагадаємо,  17 березня як заявив перший заступник голови Херсонської облради, окупанти зняли прапор України з будівлі Херсонської ОДА
  • 17 березня в  Олешки, Херсонської області, зайшли окупанти, - мер




 
Херсон
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