Окупанти зняли прапор України з будівлі Херсонської ОВА

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.



"Орки зважилися таки зняти прапор України із будівлі Херсонської ОДА/ХОР. Їм не зрозуміти, що цей прапор у серці кожного Херсонця, кожного українця. Все буде Україна!" - наголосив він.



Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти готуються створити Херсонську народну республіку.

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум щодо утворення ХНР.

Депутати Херсонської облради виступили проти створення псевдореспубліки.

У Херсоні колаборанти зібралися на першу публічну зустріч просто неба, яку вони назвали "мітингом".

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