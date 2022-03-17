Окупанти зняли прапор України з будівлі Херсонської ОВА
Росіяни зняли український прапор з будівлі Херсонської ОВА й облради
Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Орки зважилися таки зняти прапор України із будівлі Херсонської ОДА/ХОР. Їм не зрозуміти, що цей прапор у серці кожного Херсонця, кожного українця. Все буде Україна!" - наголосив він.
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