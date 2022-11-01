Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

"410 млн м3 води на суму майже 15,5 млрд гривень витекло до Криму через Північнокримський канал внаслідок руйнування окупантами тимчасової споруди Каховського водосховища", - наголосили у відомстві.



Там нагадали, що в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські війська захопили всі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, розташовані на Херсонщині, щоби запустити таким чином воду до окупованого півострова Крим.



"Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову споруду, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу, чим спричинив неконтрольований витік води з Каховського водосховища через Північно-Кримський канал", - уточнили в Державній екологічній інспекції.



Там наголосили, що Росія своїми діями завдає величезної шкоди довкіллю.

В "Енергоатомі" забили на сполох через ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти спровокували там екологічну катастрофу, внаслідок їхніх дій може загинути близько тисячі тонн риби.

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