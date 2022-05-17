English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти хочуть відтягнути наші сили зі Сходу та Миколаївщини на Суми, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Окупанти хочуть відтягнути наші сили зі Сходу та Миколаївщини на Суми, - полковник СБУ Костенко

17 травня, 2022 вiвторок
18:28
війна з Росією Роман Костенко

Роман Костенко, полковник СБУ зазначив, що ворог стикнувся з сильним спротивом української армії і продовжує шукати засоби для провокацій чи активізації своїх сил на різних напрямках

Мета провокацій ворога на Сумщині

Це більше для відволікання наших сил та засобів. Зараз російські війська вперлися і на Сході, і на Миколаївському напрямку у дуже сильний спротив. Ворог розуміє, що там є значне скупчення наших військ, які не дають пройти і їм потрібно відтягти частину військ, щоб розвивати успіх на цих напрямках. Вони хочуть показати, що мають намір зайти з Сумщини, і якщо вони побачать, що ми не зможемо там оборонятися, як варіант вони знову можуть зайти. Тут велику роль відіграє розвідка, яка повинна передавати нашому Верховному Головнокомандувачу і Головнокомандувачу реальні сили та засоби, якими ворог намагається створювати ці провокації у нас на кордоні. Це якісь там окремі артилерійські підрозділи чи там дійсно стоять якісь ударні групи, які після ураження артилерією зможуть зайти на нашу територію і продовжити наступати.

Нова техніка від наших партнерів вже працює

Ця техніка вже вражає противника, вона вже є і дуже гарна. Вона нам дозволяє стримувати ворога ще краще, ніж ми його стримували. Але у перспективі нам потрібно більше техніки для того, щоб його вимести з нашої території та поставити заслон. Нові екіпажі вчаться на ній, мобілізаційні ресурси готуються. Наша армія з кожним днем стає все краще, більше і професійніше.

Динаміка змін у напрямку Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Там ідуть постійні бої, то захоплюють росіяни, то ми їх звідти вибиваємо. Дуже складна ситуація. Це дуже великий і розтягнутий фронт, до того ж специфіка кордону, противник там стоять по дузі. Наші війська бороняться. Я не думаю, що зараз змінилась якась ситуація й у нас умови до того, що можна розслабитися. Ситуація дотепер залишається напруженою, незважаючи, що ми досягли тактичного успіху, ситуацію треба розвивати. Успіх буде тоді, коли ми вийдемо до кордонів Луганської та Донецької областей. Війна продовжується.

Бачив у різних регіонах, що для деяких людей війна дійсно закінчилася. А від'їжджаєш від Києва на Миколаївщину, на лінії зіткнення з ранку до вечора працює артилерія противника, у деяких моментах вона має ініціативу 70 на 30, б'ють по цивільних об'єктах, просто висипають снаряди у поля. Вся країна повинна тримати оборону як і на початку.

Читайте також: У наступні тижні основні зусилля РФ будуть сконцентровані на оточенні Сєвєродонецька та Лисичанська. Колонка Сергія Згурця

Ніяких перемир'я та перегорів з росіянами

Якщо їх не зупинити, можливими є багато варіантів. Росія ніколи не відмовиться від подальшого свого руху на Південь. Якщо буде перемир'я, томи відтягнемо війну на деякий час, але з великими обмеженнями для нас. Це буде знищення нас у довгостроковій перспективі. Зараз ворог зазнає втрат і захоче передишку, тому теоретично ворог може йти домовляться, але ні у якому разі нам не можна цього робити. Ми втратимо світову підтримку, якщо відмовимося від своїх територій та погодимося на домовленості з ворогом.
Те що ворог окопується, це тільки для того, щоб завершити операцію на Сході й продовжити на Півдні. Це і нам дає час підготуватися.
Я думаю, що ще один варіант розглядають росіяни. Якщо ми будемо напирати, то вони можуть вийти за Дніпро, Антонівський міст, підірвати його і залишити за собою територію за Дніпром, у тому числі й сухопутний коридор. Тоді вони можуть теж торгуватися.

Антонівський міст з'єднує правий і лівий берег Херсону зі сторони Криму. Якщо його переходиш, то немає сухопутних проходів до Криму, тільки Каховська ГЕС. Прийдеться форсувати річки, а це дуже складно. Те що вони його захопили, це наша стратегічна поразка. На війні бувають стратегічні поразки. Без поразок не буде перемог.

Нам порібна далекобійна зброя

Зброя, яка може вести вогонь приблизно до 100-120 км, щоб вражати резерви противника. Нам потрібна далекобійна зброя. Ну, і Кримський міст очі ялозить.

 Миколаївщина обороняється

Ворог бачить, що Миколаїв стоїть і тримає оборону, відповідно, захопити не можуть. Раніше бої з міста були відкинуті, а зараз вони намагаються зламати моральний дух цивільного населення. Окрім того, що горить місто, вони також використовують і фосфорні боєприпаси й на передньому краї, вони їх і по Азовсталі використовували. Для Росії немає правил війни. Тільки страх, який можуть їм навіяти наші партнери та стримати нашого противника щодо застосування забороненої зброї.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Новини
Сумщина
Миколаївщина
Сєвєродонецьк
Лисичанськ
Читайте також:
Путін Лукашенко
17 травня, 2022 вiвторок
Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
Су-24
16 травня, 2022 понедiлок
Українська авіація знищила російську переправу через річку Інгулець
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.64
    Продаж 33.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
17 травня
18:38
Посольство Ізраїлю повернулось до Києва
18:23
Тероборона ЗСУ
Усі тероборонці на передовій мають шоломи, бронежилети, аптечки і пройшли вишкіл, - заступник командувача Сил ТрО
18:20
ДБР викрила компанію російського олігарха
ДБР знайшло підприємство російського олігарха Молчанова біля Києва
17:51
фінляндія швеція нато
Фінляндія та Швеція подадуть заявки в НАТО 18 травня, - шведська прем'єрка
17:40
Анналена Бербок
Бербок назвала Путіна особисто відповідальним за зростання цін на продовольство та енергоносії
17:31
European Cybersecurity Forum
Україна отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award
17:14
Клаудія Таннер
В Австрії планують обговорити політику свого нейтралітету на тлі агресії РФ та вступу Фінляндії та Швеції у НАТО
17:12
Нацгвардійці
Художник, який врятував понад 10 життів: боєць Нацгвардії Шаман зупиняв кровотечі побратимам під обстрілами у Попасній
17:00
ЗСУ танк
Міноборони за квітень перерахувало для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям 51,5 млрд гривень
16:55
Денис Малюська
Понад 350 людей після помилування пішли на фронт з 24 лютого, - Малюська
16:30
OTAN Beer
У Фінляндії випустили пиво на честь руху країни в НАТО
16:21
Порошенко
Порошенко про визволення з полону українських військових: готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорів
16:20
Фінляндія
Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО
16:20
евакуація
На Луганщині 17 травня евакуювали 73 людини, росіяни обстріляли один із автобусів "Градами"
16:14
Ганна Маляр
Операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому, - Маляр
16:13
Ексклюзив
Павло Клімкін
Путін дотисне Лукашенка: варто очікувати провокацій на польсько-білоруському кордоні, - Клімкін
16:06
Ексклюзив
окупований Ізюм
В Ізюмі немає світла, води та зв‘язку, проте досі є люди, які потребують допомоги, — секретар міськради
15:42
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко пояснив, чому влітку не повернеться до "Динамо"
15:41
Окупанти використають для пропаганди клубні автобуси української футбольної команди
Окупанти планують використовувати для пропаганди клубні автобуси футбольної команди "Маріуполь"
15:38
Ексклюзив
Чому окупанти не вимовляють “паляниці” - наукові факти
15:34
СБУ
Випитували секретну інформацію у військових: СБУ знешкодила російську агентурну мережу у Миколаєві
14:40
Міноборони РФ
Кремль намагається залучити світові ЗМІ до поширення російських фейків
14:38
Оновлено
обстріл
Окупанти від ранку 17 травня обстрілюють Сумщину з російської території. Є спроба прорвати держкордон
14:35
Інтерв’ю
Айдер Муждабаєв
Росіяни поб'ють рекорди зі швидкості пошиття українських прапорів, – Айдер Муждабаєв
14:29
evakuacia_Azov
Евакуйованих з Азовсталі важкопоранених бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану, - Верещук
14:20
Ексклюзив
ЗСУ міномет
Активна фаза війни триватиме до вересня 2022 року, - військовий експерт Рустамзаде
14:13
трофейний танк 93-ї ОМБР
"Доводилося постійно змінювати позиції та фактично жити в танку": 93-тя бригада розповіла про бої на трофейному Т-80 БВМ
14:13
евакуація
На Луганщині з Гірської ОТГ евакуювали 32 людини, з них семеро - діти
13:59
переговори України з Росією
Переговори між Україною та Росією призупинено, - Подоляк
13:56
ЗСУ кулемет
Військові на Запоріжжі почали отримувати зброю за програмою ленд-лізу
13:56
Оновлено
обстріляні села
Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі
13:46
Ексклюзив
Путін
Путін може вдатися до позиційної війни. Агресор ніколи не скаже, що програв Україні, - військовий експерт Рустамзаде
13:38
ЗСУ
Засуджених українців, які погодилися йти на фронт, помилують
13:34
Ексклюзив
Kalush Orchestra
У Києві зустріли потяг "Стефанія Експрес" з учасником гурту Kalush Orchestra Ігорем Діденчуком
13:15
Ексклюзив
Олексій Резніков
Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
13:07
будівництво
В Україні почали будувати 2,2 тис. нових об'єктів за останні 2 місяці. Найактивніше - на Заході
12:59
Маріуполь
З портом та правом мародерства: окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям
12:51
Збірна України
Збірна України оголосила заявку на матч з "Емполі"
12:33
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на фронті та перспективи досягнення миру
12:27
Ексклюзив
Олексій Резніков
Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська окупантів від Києва, - міністр оборони Резніков
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV