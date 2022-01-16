Окупанти лише за одну добу розмістили на лінії фронту 257 одиниць техніки
На Донбасі за минулу добу російські найманці розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей
Про це ранком неділі, 16 січня 2022 року, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), передає Еспресо.TV.
Як заявляється, техніка розміщена росіянами "з порушенням Мінських домовленостей".
У СЦКК зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку російської армії й найманців.
"Так, вівся вогонь зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнав впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового та Калинового", - розповіли в СЦКК.
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