Окупанти мають суттєві проблеми з логістикою на Півдні, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко розповів, що через постійні удари ЗСУ по російських складах з боєприпасами окупанти мають проблеми з логістикою на Півдні
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Противник давно вже зрозумів, що тактика накопичення боєприпасів не працює. Після того, як у нас зʼявились РСЗВ Himars, їхні склади з боєприпасами дуже часто знищуються. Також вони вже не намагаються біля лінії фронту накопичувати зброю та снаряди до неї. Тому зараз вони часто розосереджують свої сили та засоби по всій лінії фронту", - розповів Костенко.
Полковник СБУ наголосив, що зараз для постачання боєприпасів окупанти витрачають більше часу
"Поки що дуже не відчувається нестача артилерійських боєприпасів в окупантів. Проте проблеми з логістикою в них є. Окупанти витрачають чималі сили та засоби для постачання боєприпасів на лінію фронту. Ворог може ще постачати боєприпаси. Зокрема, через Кримський міст. Так, логістика по цьому ланцюжку працює гірше, але вона ще діє. Також вони відновлюють пошкоджені мости через Чонгарський перешийок", - додав він.
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