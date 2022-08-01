Окупанти можуть активізувати бойові дії на Запорізькому та Харківському напрямках, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Запорізькому напрямку може змінюватись динамічно. Очікується, що на цьому напрямку росіяни готують контрнаступальні дії. Росія намагається перехопити ініціативу у бойових діях, і цей напрямок є одним із пріоритетів для російського керівництва. До того ж окупанти перекидають техніку на цей напрямок, що підтверджує цю тезу", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що також одним із пріоритетних напрямків для російської армії може стати Харків.

"Також є певні очікування, що ворог може активізувати бойові дії на Харківському напрямку. Росіяни можуть замінити атаки на Словʼянськ в бік Барвінкового. Після цього російська армія може розпочати наступальні дії на південь від Харкова. Всі ці напрямки можливих дій окупантів зрозумілі, і, думаю, що Збройні сили України також підготуються до таких можливих сценаріїв", - додав він.

1 серпня в американському Інституті дослідження війни повідомили, щ армія РФ, ймовірно, готується наступати на захід у напрямку Харківщини або у бік обласного центру

1 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування військ на Запорізькому напрямку.

1 серпня у міноборони Великої Британії повідомили, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb