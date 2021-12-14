Окупанти на Донбасі нарощують бойову готовність, - розвідка
Командування ЗС РФ підвищує готовність окупаційних військ до виконання завдань на Сході України
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.
"З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління", - зазначають у відомстві.
Також від 13 грудня у з'єднаннях і частинах першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів російські найманці відновили заходи з бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.
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