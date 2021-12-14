Окупанти на Донбасі нарощують бойову готовність, - розвідка

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.



"З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління", - зазначають у відомстві.



Також від 13 грудня у з'єднаннях і частинах першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів російські найманці відновили заходи з бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

14 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не відвела війська від кордонів України після розмови Джо Байдена й Володимира Путіна

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