Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції та запускали безпілотник
Від початку цієї доби, 19 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Павлополя окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
А на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
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