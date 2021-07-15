Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

Про це повідомила пресслужба ОТУ "Північ" у Facebook.



В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Їм надали першу допомогу, та відправили до госпіталю.



Стан здоров'я поранених - задовільний.

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