Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
15 липня російські війська здійснили обстріл позицій сил ООС із гранатометів та кулеметів
Про це повідомила пресслужба ОТУ "Північ" у Facebook.
В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Їм надали першу допомогу, та відправили до госпіталю.
Стан здоров'я поранених - задовільний.
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