Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу"
Протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.
Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по наших позиціях неподалік Золотого-4 та Новозванівки.
Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.
Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
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