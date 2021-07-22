Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції, один військовий поранений
Протягом минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски противник застосовував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.
Біля Мар'їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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