Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу" та запустили безпілотник за лінію розмежування

Про це повідомляє прес-служба ООС

Поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 07:00, 20 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню - у районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.