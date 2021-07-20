Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу" та запустили безпілотник за лінію розмежування
19 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє прес-служба ООС
Поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Станом на 07:00, 20 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню - у районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
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