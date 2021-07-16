Окупанти на Донбасі утримують значну кількість снайперів на передових позиціях, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

“Командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати в окремих районах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння”, - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Крім того, противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків, щоб завдавати втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

“Підготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ”, - йдеться в повідомленні.

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