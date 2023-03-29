Про це йдеться у зведенні за 29 березня.

Зазначається, що це були окупанти з підрозділів добровольчих формувань "Невський" та "Ветерани".

Схожий випадок стався 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

Також, противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

"Місцеву лікарню Біловодська Луганської області було облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас усіх цивільних людей "виписано", - повідомляє Генштаб.

ЗСУ збили ворожі дрони "Орлан-10" та "ZALA"

Українська авіація за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас наші захисники збили ворожі БпЛА "Орлан-10" та "ZALA".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

Ворог завдав 18 авіа- та 3 ракетних ударів по території України

Росіяни також здійснили 50 обстрілів з РСЗВ,

Повідомляється, що 28 березня, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області.

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ.

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка і місто Херсон.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 172 тис. російських військових