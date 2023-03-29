Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 березня 2023 року орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 172340 (+610 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3609 (+7) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0)

Артилерійських систем – 2659 (+6)

РСЗВ – 526 (+1)

Засоби ППО ‒ 277 (+0)

Літаків – 306 (+1)

Гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4)

Крилаті ракети ‒ 911

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5)

Спеціальна техніка ‒ 288 (+1)