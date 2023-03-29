ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 172 тис. російських військових, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 172 340 військових, 3609 танків, 306 літаків та 291 гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 березня 2023 року орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 172340 (+610 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 3609 (+7) одиниць
Бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0)
Артилерійських систем – 2659 (+6)
РСЗВ – 526 (+1)
Засоби ППО ‒ 277 (+0)
Літаків – 306 (+1)
Гелікоптерів – 291 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4)
Крилаті ракети ‒ 911
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5)
Спеціальна техніка ‒ 288 (+1)
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