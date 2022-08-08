"Окупанти на камеру міряють лінійками пошкодження, з ремонтом буде складно": заступник голови Херсонської облради Соболевський про стан Антонівського мосту
Рашисти після влучних обстрілів українськими військовими Антонівського мосту роблять вигляд, що продовжують тримати контроль над Херсонщиною
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у себе в facebook.
"Працівники СК РФ, яких орки пригнали на міст і які на камеру з лінійкою намагалися фіксувати пошкодження, – це все частина підтримки ілюзії, що юрисдикція Росії поширюється на територію Херсонщини. Ремонтувати ж міст – це зовсім інша історія, тут потрібні інженери, будівельні розрахунки та спеціальна техніка та матеріали", - зауважив він.
Окрім цього, він зауважив, що міст отримав серйозні пошкодження, є наскрізні пробоїни перекриття, могли отримати деформацію несучі частини конструкції.
"Так як з цим усім у орків великі проблеми, то і відновлювальні роботи проходитимуть за "перевіреною" схемою – залатати отвори звичайними плитами та накрити це дорожнім покриттям. Зрозуміло, що допустиме навантаження за такого підходу стає фактором "ікс", - підкреслив Юрій Соболевський.
- Нагадаємо, 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
- 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.
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