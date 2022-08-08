"Окупанти на камеру міряють лінійками пошкодження, з ремонтом буде складно": заступник голови Херсонської облради Соболевський про стан Антонівського мосту

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у себе в facebook.

"Працівники СК РФ, яких орки пригнали на міст і які на камеру з лінійкою намагалися фіксувати пошкодження, – це все частина підтримки ілюзії, що юрисдикція Росії поширюється на територію Херсонщини. Ремонтувати ж міст – це зовсім інша історія, тут потрібні інженери, будівельні розрахунки та спеціальна техніка та матеріали", - зауважив він.

Окрім цього, він зауважив, що міст отримав серйозні пошкодження, є наскрізні пробоїни перекриття, могли отримати деформацію несучі частини конструкції.

"Так як з цим усім у орків великі проблеми, то і відновлювальні роботи проходитимуть за "перевіреною" схемою – залатати отвори звичайними плитами та накрити це дорожнім покриттям. Зрозуміло, що допустиме навантаження за такого підходу стає фактором "ікс", - підкреслив Юрій Соболевський.

Нагадаємо, 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb