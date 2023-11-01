Окупанти на Херсонщині почали перевдягатися у цивільний одяг: українські партизани назвали причину

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" на території лівого берега Дніпра на Херсонщині повідомляють, що російські військовослужбовці все частіше з'являються в цивільному одязі замість камуфляжу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх легко ідентифікувати за зброєю або військовим рюкзаком. Вони також часто пересуваються групами по 4-8 осіб разом зі старшими.

За словами партизанів, Однією із причин такого рішення є страх перед місцевим населенням. Люди активно моніторять пересування окупантів та розміщення військових об'єктів, що відіграло ключову роль у прийнятті командуванням такого рішення.