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Окупанти на Херсонщині почали перевдягатися у цивільний одяг: українські партизани назвали причину

1 листопада, 2023 середа
12:35
Війна з Росією окупанти

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині все частіше почали перевдягатися у цивільний одяг через страх перед місцевим населенням

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" на території лівого берега Дніпра на Херсонщині повідомляють, що російські військовослужбовці все частіше з'являються в цивільному одязі замість камуфляжу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх легко ідентифікувати за зброєю або військовим рюкзаком. Вони також часто пересуваються групами по 4-8 осіб разом зі старшими.

За словами партизанів, Однією із причин такого рішення є страх перед місцевим населенням. Люди активно моніторять пересування окупантів та розміщення військових об'єктів, що відіграло ключову роль у прийнятті командуванням такого рішення.

  • На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни змушують чоловіків ставати на облік у військкомати: тим, хто відмовляється, погрожують штрафами.  
Україна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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