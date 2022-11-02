Окупанти на Херсонщині припинили транспортне сполучення через Дніпро

Про це окупанти пишуть у своєму телеграмі.

Заборона розповсюджується на річкові таксі, баржі та інші судна, понтонна переправа також не працюватиме. "Адміністрація" заявляє, що дозвіл на переправку Дніпром є у комунальних служб та компаній, що перевозять продовольство та медикаменти.

Виїхати наразі можна тільки на лівий берег, через "Річковий порт" та особистими автомобілями на баржі.

Окупанти заявили, що призупинення транспортного сполучення не вплине на "постачання продуктів та предметів першої необхідності" до населених пунктів правобережжя області.

Генштаб повідомив, що окупанти автобусами вивозять людей з Великої Лепетихи, що на Херсонщині.

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