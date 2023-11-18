Окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть забезпечити опалювальний сезон: немає запасів вугілля та дров
Станом на п'ятницю, 18 листопада, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області чимало котелень досі не мають запасів вугілля на зиму, окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон для мешканців населених пунктів
Про це інформує Центр національного спротиву.
За їхніми словами, відсутність запасів вугілля в котельнях на лівобережжі Херсонщини пов’язана з тим, що ціни на нього там зросли втричі порівняно з минулим роком.
Натомість окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону.
Крім того, значно зросли й ціни на дрова, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків.
У ЦНС закликали громадян на ТОТ скористатись порадами, як приготуватись до зими в таких складних умовах.
- Крім того, в тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині російські загарбники відмовляються приймати документи на надання пільг місцевим мешканцям для придбання вугілля.
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