Окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть забезпечити опалювальний сезон: немає запасів вугілля та дров

Про це інформує Центр національного спротиву.

За їхніми словами, відсутність запасів вугілля в котельнях на лівобережжі Херсонщини пов’язана з тим, що ціни на нього там зросли втричі порівняно з минулим роком.

Натомість окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону.

Крім того, значно зросли й ціни на дрова, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків.

У ЦНС закликали громадян на ТОТ скористатись порадами, як приготуватись до зими в таких складних умовах.