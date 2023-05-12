Окупанти на лівому березі Херсонщини знищують українські паспорти у населення, — депутатка міськради Погомій
Депутатка міськради Оксана Погомій розповіла, що окупанти на лівому березі Херсонщини знищують українські паспорти у населення, таким чином намагаючись примусити отримати паспорт РФ
Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.
Погомій зазначила, що у випадку відмови отримати російський паспорт, окупанти вивозять та катують місцевих мешканців.
"Є випадки, коли окупанти зустрічають на вулиці людей, запитують паспорт, і якщо бачать, що це паспорт український, то просто рвуть або виривають сторінку з пропискою. Вони продовжують ходити по домівках і змушують брати паспорти — або береш, або вивозитимуть і катуватимуть. Вони будуть гнобити наших людей на лівому березі до кінця, поки його не звільнять", - каже депутатка.
- 12 травня російська окупаційна армія обстріляла Херсон і населені пункти області. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.
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