Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

Погомій зазначила, що у випадку відмови отримати російський паспорт, окупанти вивозять та катують місцевих мешканців.

"Є випадки, коли окупанти зустрічають на вулиці людей, запитують паспорт, і якщо бачать, що це паспорт український, то просто рвуть або виривають сторінку з пропискою. Вони продовжують ходити по домівках і змушують брати паспорти — або береш, або вивозитимуть і катуватимуть. Вони будуть гнобити наших людей на лівому березі до кінця, поки його не звільнять", - каже депутатка.