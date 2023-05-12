Росіяни обстріляли Херсон і населені пункти області: дві жінки загинули, двох поранено
12 травня російська окупаційна армія обстріляла Херсон і населені пункти області. Є загиблі й поранені серед цивільного населення
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
"У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Також через обстріл Дар'ївської громади області поранено жінку.
У самому Херсоні російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає, але обстрілами пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.
Розпочато досуде розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
- Російська армія 12 травня обстріляла Харківщину, внаслідок чого загинув 30-річний чоловік.
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