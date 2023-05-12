Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.



Також через обстріл Дар'ївської громади області поранено жінку.



У самому Херсоні російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає, але обстрілами пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.

Розпочато досуде розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.