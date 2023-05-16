Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житло. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії", - ідеться в повідомленні.

Таким чином росіяни стараються зробити життя на тимчасово окупованих територіях України неможливим без паспортів РФ.