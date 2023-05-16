Окупанти на Запоріжжі погрожують відключати світло громадянам, які відмовляються від паспортів РФ
Мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області змушують переукладати договори про постачання електроенергії, для чого потрібно мати паспорт РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житло. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії", - ідеться в повідомленні.
Таким чином росіяни стараються зробити життя на тимчасово окупованих територіях України неможливим без паспортів РФ.
- Окупантам Херсонщини наказали псувати українські паспорти на блокпостах.
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