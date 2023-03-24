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Окупанти надалі перекидають військові вантажі на північ Донеччини, - Андрющенко

24 березня, 2023 п'ятниця
21:09
війна з Росією Окупанти

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що російські загарбники надалі транспортують військові вантажі, переважно боєприпаси й паливо, до півночі Донеччини

Про це Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.

Радник мера ствердив, що росіяни надалі перекидають військові вантажі, переважно бойові комплекти й паливо, у напрямку півночі Донецької області. 

Петро Андрющенко додав, що одночасно збільшилося вивезення зерна з території України.

  • Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя повідомив в етері Еспресо, що окупанти активно використовують порт міста для логістики військових потреб.
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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2023, п'ятниця
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