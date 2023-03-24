Окупанти надалі перекидають військові вантажі на північ Донеччини, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що російські загарбники надалі транспортують військові вантажі, переважно боєприпаси й паливо, до півночі Донеччини
Про це Петро Андрющенко поінформував у телеграмі.
Радник мера ствердив, що росіяни надалі перекидають військові вантажі, переважно бойові комплекти й паливо, у напрямку півночі Донецької області.
Петро Андрющенко додав, що одночасно збільшилося вивезення зерна з території України.
- Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя повідомив в етері Еспресо, що окупанти активно використовують порт міста для логістики військових потреб.
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