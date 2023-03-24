Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз росіяни вже досить легко використовують порт Маріуполя. За весь час окупації вони розчистили територію та акваторію порту. Вони можуть приймати судна вантажністю до 20 тис. тонн. Це достатньо великі судна, з огляд на військову потребу. Вони можуть з будь-якого порту Росії відправляти судна до Маріуполя з військовою технікою чи боєприпасами. Це дуже велика проблема. Адже такі дії росіян покращують їх військову логістику", - пояснив Андрющенко.

Радник міського голови наголосив, що росіянам важливіше проводити логістику морем

"Активне використання росіянами порту Маріуполя може повністю змінити ситуацію з їх військовою логістикою. Особливо це стосується паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Оскільки потреби для армії простіше завозити морем, аніж робити це суходолом", - додав він.