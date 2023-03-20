Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

""Бавовна" для Маріуполя - це вже звичайна справа. Ми спілкуємось з адекватними маріупольцями, які чекають на деокупацію. Вони мене запевняють, що жодної жертви серед цивільного населення за практично місяць "бавовни" немає. Всі влучання ЗСУ є ювелірними, вони знищують особовий склад гарматного російського м'яса, вони знищують ворожу техніку. Тобто влучання є виключно цільовими", - зазначив він.

Забавін додав, що після декількох влучань "бавовни" ворог намагається не концентрувати всі сили в одних місцях.

"Вони розселюють гарматне м’ясо по всьому Маріупольському району. Теж саме з технікою. Ми закликаємо маріупольців, які чекають на деокупацію, перебувати якомога далі від таких об'єктів. Всі вони мешканцям практично відомі - це старі школи, такі приміщення поряд з промисловою зоною. "Бавовна" влучно б'є, тому ворогу не вдається повністю виконати завдання щодо розподілення своїх сил", - підсумував депутат.