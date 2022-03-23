Окупанти намагаються заселитися в соцоб’єктах ЗАЕС, – Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.



"Рашистські окупанти планують оселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що наразі колонами з 4 джипів вони під'їжджають до готелів міста та намагаються заселити туди своїх солдатів.

Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території атомної електростанції.

Наразі російські військові, що захопили ЗАЕС, використовують територію станції як свою військову базу.

Станом на 23 березня усі 4 діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.