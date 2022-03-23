Окупанти намагаються заселитися в соцоб’єктах ЗАЕС, – Енергоатом
Російські військові намагаються заселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі
Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.
"Рашистські окупанти планують оселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що наразі колонами з 4 джипів вони під'їжджають до готелів міста та намагаються заселити туди своїх солдатів.
- Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території атомної електростанції.
- Наразі російські військові, що захопили ЗАЕС, використовують територію станції як свою військову базу.
- Станом на 23 березня усі 4 діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
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