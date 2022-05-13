Окупанти нанесли ракетний удар по Сумщині в ніч на 13 травня
Російські військовослужбовці завдали ракетного удару поблизу с. Очкине на Сумщині. Ніхто не травмувався, про матеріальні та екологічні збитки повідомлять згодом
Наслідки обстрілу опублікував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у telegram.
"Наслідки нічного ракетного ворожого удару. Шосткинський район, поблизу с. Очкине. Людських втрат немає, матеріальні та екологічні збитки підраховуються", - написав він.
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