Окупанти найближчим часом готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію, - Резніков
Таким чином вони хочуть зламати опір українського народу й української армії
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму зверненні, передає "Еспресо.Захід".
"Шановні українці! 128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії", - зазначив міністр.
За його словами, спочатку вони планують влаштувати перебої зв’язку, після чого будуть масовано вкидувати фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію. А на "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.
"Це брехня. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете.Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава Україні!", - наголосив Резніков.
- У Мережу виклали дані 120 тисяч військових РФ, які воюють в Україні.
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