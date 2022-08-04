Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.

За словами голови Луганської ОВА, окупанти не дадуть здійснити безпечну евакуацію з Луганщини, тому мешканці окупованих територій можуть спробувати виїхати самостійно.

"Є три варіанти виїзду. Один – через Харківську область через дамбу пішки: це досить небезпечно, бо там дамба обстрілюється. Другий варіант – через Запоріжжя, але там довго треба стояти у чергах. І третій варіант – найдовший, але, можливо, він якийсь більш менш спокійний – це через РФ, через країни балтійські чи на Грузію, а далі вже виїжджати в Україну. Але це довгий шлях, десь близько 2,5–3 доби, і недешевий. За нашою інформацією, люди, які проїжджали, платили, наприклад, від Сєвєродонецька до Луганська близько 9-10 тисяч гривень ($245–270), щоби доїхати. А далі різними країнами, щоб виїхати і з окупації, і з Російської Федерації, – близько 300 євро", - пише Гайдай.

Евакуація з Слов'янська буде більшою, коли почнуться перші холоди.

Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

29 липня Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

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