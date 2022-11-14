Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.



"Шановні енергодарці! Ситуація може змінюватися, але на даний час маємо невтішну новину. Адресні посилки (переважно з ліками) та засоби гігієни для дорослих, які ми намагались доправити в окупований Енергодар, як робили це протягом майже 9 місяців, російські військові не пропустили на блокпосту у Василівці", – повідомив мер.

За словами Дмитра Орлова, у зв’язку з тим, посилки не доїхали до місця призначення, і це вже перетворюється на тенденцію, тимчасом призупинити прийом адресних посилок на базі Центру допомоги евакуйованим громадянам з міста Енергодар. Центр працює у Запоріжжі.

В Енергодарі окупанти продовжують мародерити, виносять все можливе із квартир, приміських будинків, гаражів та навіть храмів.

Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко каже, що у Запорізькій області збільшується кількість військових РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb