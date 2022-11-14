Окупанти не пропускають в Енергодар навіть адресні посилки з ліками
Центр допомоги евакуйованим громадянам з Енергодара призупинив прийом адресних посилок для мешканців міста, бо російські військові не пропускають їх на блокпосту
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Шановні енергодарці! Ситуація може змінюватися, але на даний час маємо невтішну новину. Адресні посилки (переважно з ліками) та засоби гігієни для дорослих, які ми намагались доправити в окупований Енергодар, як робили це протягом майже 9 місяців, російські військові не пропустили на блокпосту у Василівці", – повідомив мер.
За словами Дмитра Орлова, у зв’язку з тим, посилки не доїхали до місця призначення, і це вже перетворюється на тенденцію, тимчасом призупинити прийом адресних посилок на базі Центру допомоги евакуйованим громадянам з міста Енергодар. Центр працює у Запоріжжі.
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