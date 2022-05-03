Окупанти обстріляли 6 залізничних станцій у Центральній і Західній Україні
Російські війська нанесли удари по шести станціях УЗ в Центрі та на Заході України. Пошкодження інфраструктури - тяжкі
Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишин.
Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає. Пошкодження інфраструктури - тяжкі.
Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали.
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