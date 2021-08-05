Окупанти обстріляли багатоповерхівку на Донеччині, поранено мирного жителя
Росіяни здійснили обстріл багатоповерхівки у місті Красногорівка в Донецькій області
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.
"Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - написав він.
На місці прибули правоохоронці, вони встановлюють усі обставини події.
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