Окупанти обстріляли Добропілля: травми отримали 7 людей, зокрема троє дітей
Уранці 30 квітня росіяни обстріляли Добропілля на Донеччині, травмувавши сімох людей, одного постраждалого ушпиталили
Про це йдеться у фейсбуці ДСНС.
"Сьогодні о 08:47 до ДСНС області надійшла інформація, що в м. Добропілля Покровського району відбувся обстріл. Як наслідок 7 осіб отримали травми, з них троє дітей 2015, 2015 та 2017 р.н", - зазначили рятувальники.
Чоловік 1973 року народження зазнав черепно-мозкової травми й був ушпиталений до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування. Решта постраждалих лікується амбулаторно.
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