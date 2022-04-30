Окупанти обстріляли Добропілля: травми отримали 7 людей, зокрема троє дітей

Про це йдеться у фейсбуці ДСНС.



"Сьогодні о 08:47 до ДСНС області надійшла інформація, що в м. Добропілля Покровського району відбувся обстріл. Як наслідок 7 осіб отримали травми, з них троє дітей 2015, 2015 та 2017 р.н", - зазначили рятувальники.



Чоловік 1973 року народження зазнав черепно-мозкової травми й був ушпиталений до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування. Решта постраждалих лікується амбулаторно.



29 квітня російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого є загиблі й поранені, зокрема діти.

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