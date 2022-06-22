Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів - постраждали діти. Росіяни обстріляли 18 населених пунктів: 8 ударів пережила Авдіївка, також під вогнем ворога перебували Курахове, Красногорівка, Часів Яр, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Очеретине, Райгородок, Іванопілля, Неліпівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Пришиб, Федорівка, Хрестище. Вбили та поранили мирних жителів", - наголосили в міністерстві.

Окупанти застосували ракети ЗРС "С-300", "Гради", "Урагани", артилерію, танки. За добу вони зруйнували або пошкодили 61 цивільний об'єкт: 40 житлових будинків, зокрема чотири багатоквартирні, дві школи, коксохімічний завод, електропідстанцію, залізницю, адмінбудівлі, господарські споруди, збагачувальну фабрику тощо.

"Внаслідок удару окупантів по пляжу в Часовому Ярі є загиблі та поранені, постраждали діти", - зауважили в МВС.

Поліція задокументувала воєнні злочини Росії. Розпочато кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

21 червня на Донеччині росіяни обстріляли Часовий Яр, внаслідок чого одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей.

21 - 22 червня росіяни обстріляли мікрорайон Північний у Слов'янську, внаслідок чого одна людина дістала пораненняю

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