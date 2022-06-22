Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі й поранені, зокрема діти
На Донеччині 21 червня росіяни обстріляли 40 будинків, школи, завод, залізницю, є загиблі й поранені, серед постраждалих є діти
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів - постраждали діти. Росіяни обстріляли 18 населених пунктів: 8 ударів пережила Авдіївка, також під вогнем ворога перебували Курахове, Красногорівка, Часів Яр, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Очеретине, Райгородок, Іванопілля, Неліпівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Пришиб, Федорівка, Хрестище. Вбили та поранили мирних жителів", - наголосили в міністерстві.
Окупанти застосували ракети ЗРС "С-300", "Гради", "Урагани", артилерію, танки. За добу вони зруйнували або пошкодили 61 цивільний об'єкт: 40 житлових будинків, зокрема чотири багатоквартирні, дві школи, коксохімічний завод, електропідстанцію, залізницю, адмінбудівлі, господарські споруди, збагачувальну фабрику тощо.
"Внаслідок удару окупантів по пляжу в Часовому Ярі є загиблі та поранені, постраждали діти", - зауважили в МВС.
Поліція задокументувала воєнні злочини Росії. Розпочато кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.
- 21 червня на Донеччині росіяни обстріляли Часовий Яр, внаслідок чого одна людина загинула, ще 11 поранено, серед них шестеро дітей.
- 21 - 22 червня росіяни обстріляли мікрорайон Північний у Слов'янську, внаслідок чого одна людина дістала пораненняю
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе