Окупанти обстріляли дві громади на Донеччині: є загиблі
Російська окупаційна армія обстріляла Часовоярську та Мар'їнську громади на Донеччині. Загинули двоє людей, один мирний мешканець дістав поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, двоє людей загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади.
"Росіяни вдарили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям", - написав чиновник.
Також одна людина дістала поранення у Красногорівці Мар'їнської громади. За даними Філашкіна, постраждалого госпіталізували.
- Російська окупаційна армія вдень 1 січня обстріляла з артилерії Південне та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинули двоє літніх людей.
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