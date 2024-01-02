Окупанти обстріляли дві громади на Донеччині: є загиблі

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, двоє людей загинули внаслідок обстрілу Часовоярської громади.

"Росіяни вдарили по місту з артилерії, в зоні ураження опинився приватний сектор. 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям", - написав чиновник.

Також одна людина дістала поранення у Красногорівці Мар'їнської громади. За даними Філашкіна, постраждалого госпіталізували.