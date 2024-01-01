РФ у перший день нового року вбила жителя Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook.

"Ще 1 загиблий цивільний на Донеччині у перший день нового року. Росіяни обстріляли з артилерії Південне Торецької громади — вбили 65-річного чоловіка", - написав він.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, за минулу добу на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.