Окупанти обстріляли харчове підприємство в Чернігові, пошкоджено аміакопровід, - Чернігівська ОДА

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.



За попередньою інформацією, о 18:50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї з ємностей.



Стало також відомо, що концентрація випарів аміаку перебуває в межах допустимої норми.

Жертв та постраждалих за попередньою інформацією немає.



Наразі триває ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари.

Окрім того, обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі, травмовано працівника підприємства