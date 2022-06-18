Окупанти обстріляли нафтопереробний завод у Кременчуці

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, 24 квітня російські військові завдали 9 ракетних ударів по Кременчуку на Полтавщині – влучили в ТЕЦ та нафтопереробний завод, загинула людина.

12 травня росіяни завдали по Полтавщині близько 12 ракетних ударів, 4 з них – по непрацюючому Кременчуцькому НПЗ

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше", – написав він.