Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!", - зазначив керівник області.

Радник глави МВС Антон Геращенко додає, що всього на територію області "прилетіло" 7 ракет:

"У місті Кременчук по території непрацюючого нафтопереробного заводу завдано 7 ракетних ударів. Крім того, ще одна ракета потрапила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється".

Зранку також стало відомо, що ворог обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений.

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