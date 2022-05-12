Росіяни завдали ракетних ударів по Полтавщині, 4 з них – по непрацюючому Кременчуцькому НПЗ
Звуки вибухів також було чутно в Полтавському районі
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!", - зазначив керівник області.
Радник глави МВС Антон Геращенко додає, що всього на територію області "прилетіло" 7 ракет:
"У місті Кременчук по території непрацюючого нафтопереробного заводу завдано 7 ракетних ударів. Крім того, ще одна ракета потрапила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється".
- Зранку також стало відомо, що ворог обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений.
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