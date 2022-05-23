Окупанти обстріляли Новояковлівку на Запоріжжі: пошкоджено десятки будинків й дитсадок

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Ворог продовжує цинічно обстрілювати населенні пункти Запорізької області. Так, напередодні було обстріляно село Новояковлівка. У результаті збройної атаки значних ушкоджень зазнали десятки приватних будинків місцевих мешканців та дошкільний навчальний заклад "Калинка"", - зазначили в адміністрації.

За словами речника ОВА Івана Ареф'єва, росіяни не припиняють обстрілювати школи, дитячі садки, лікарні на Запоріжжі.

Мешканці Новояковлівки розповіли, що окупанти відкривають вогонь регулярно, тому доводиться довго перебувати в підвалах.

21 травня на Запоріжжі росіяни пошкодили газопровід і спричинили чотири пожежі.

Уночі 22 травня російська ракета влучила в цивільну інфраструктуру в селі на Вільнянщині Запорізької області, є постраждалі.

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