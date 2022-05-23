Окупанти обстріляли Новояковлівку на Запоріжжі: пошкоджено десятки будинків й дитсадок
На Запоріжжі 22 травня окупанти обстріляли Новояковлівку, пошкодили десятки приватних будинків і дитсадок "Калинка"
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Ворог продовжує цинічно обстрілювати населенні пункти Запорізької області. Так, напередодні було обстріляно село Новояковлівка. У результаті збройної атаки значних ушкоджень зазнали десятки приватних будинків місцевих мешканців та дошкільний навчальний заклад "Калинка"", - зазначили в адміністрації.
За словами речника ОВА Івана Ареф'єва, росіяни не припиняють обстрілювати школи, дитячі садки, лікарні на Запоріжжі.
Мешканці Новояковлівки розповіли, що окупанти відкривають вогонь регулярно, тому доводиться довго перебувати в підвалах.
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