Про це повідомило головне управління ДСНС на Запоріжжі у фейсбуці.

"Впродовж доби внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами виникло 4 пожежі у Пологівському та Василівському районах. Перше займання сталося в приміщенні гаражу в м. Гуляйполе, ще два - на територіях приватних домоволодінь у м. Оріхів, ще одне - в металевій споруді у м. Василівка. Внаслідок артилерійського обстрілу сталася розгерметизація газопроводу у місті Василівка. Рятувальники перекрили газопровід на газорегуляторному пункті", - зазначили в ДСНС.

Для гасіння пожеж залучали 6 одиниць техніки та 32 співробітників ДСНС. Рятувальники в супроводі автомобіля швидкої допомогли перевезти важкопораненого чоловіка під час обстрілів у Марфонівці до лікарні в Токмаку. Від ДСНС залучили одну одиницю техніки та чотирьох працівників.

На територіях, де тривають бої, рятувальники перебувають у підвищеній готовності, а після артилерійських обстрілів ліквідовують їх наслідки.

Уночі 22 травня російська ракета влучила в цивільну інфраструктуру в селі на Вільнянщині Запорізької області, є постраждалі.

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