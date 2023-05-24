Про це повідомила Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

"Сьогодні вдень під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк постраждала ще одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дівчина – 2008 року народження. Вона дістала незначні поранення.

У МВЦА закликали мешканців громади евакуюватись, аби не ризикувати життями дітей.

"Батьки! Ситуація в громаді вкрай небезпечна! Подбайте про безпеку своїх дітей. Ворог не жаліє нікого. Евакуюйтесь!" - наголосили в адміністрації.