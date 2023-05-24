Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині: дістала поранення дівчина-підліток
Удень 24 травня російська окупаційна армія обстріляла Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого дістала поранення дівчина-підліток
Про це повідомила Торецька міська військово-цивільна адміністрація.
"Сьогодні вдень під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк постраждала ще одна дитина", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що дівчина – 2008 року народження. Вона дістала незначні поранення.
У МВЦА закликали мешканців громади евакуюватись, аби не ризикувати життями дітей.
"Батьки! Ситуація в громаді вкрай небезпечна! Подбайте про безпеку своїх дітей. Ворог не жаліє нікого. Евакуюйтесь!" - наголосили в адміністрації.
- У ніч на 22 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харківщині, внаслідок чого дістав поранення 10-річний хлопчик.
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