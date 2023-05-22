У ніч на 22 травня РФ завдала ракетного удару по Харківщині: дістав поранення 10-річний хлопчик
У ніч на 22 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харківщині, внаслідок чого дістав поранення 10-річний хлопчик. Дитина в лікарні
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 22 травня близько 02:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетного удару по м. Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди. Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, противник випустив по місту дві ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Відкрито провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
- Протягом 21 травня російські війська з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
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