Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 22 травня близько 02:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетного удару по м. Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди. Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, противник випустив по місту дві ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Відкрито провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.