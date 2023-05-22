Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.

Натомість у Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни.

Фото: Олег Синєгубов



У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини

Крім того, у с. Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненням.

Фото: Олег Синєгубов