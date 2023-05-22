Ворог обстрілював 4 райони Харківщини: пошкоджені будинки і бази відпочинку, поранено чоловіка та загинули свійські тварини
Протягом 21 травня російські війська з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок цього є постраждалі: чоловік і свійські тварини
Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.
Натомість у Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни.
Фото: Олег Синєгубов
У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини
Крім того, у с. Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненням.
Фото: Олег Синєгубов
- За даними Генштабу станом на 22 травня на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом 21 травня загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки, Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.
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