Окупанти обстріляли прикордонне місто на Чернігівщині: загинула жінка

Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Рашисти гатили по місту Семенівка Чернігівської області.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів одна мирна жителька загинула. Деталі уточнюють.

Голова Семенівської громади Сергій Деденко підтвердив цю інформацію Суспільному.

Станом на 12:20 обстріл центра Семенівки продовжується. У місті відсутня електроенергія.

ОК "Північ" уточнює зброю з 'якої рашисти завдали ударів по Чернігівщині.

"З 12:15 до 12:25 повідомили про 6 виходів з території РФ в напрямку території України зі ствольної артилерії 122 мм", - пише пресслужба.

3 грудня: російські загарбники тричі гатили по населених пунктах біля прикордоння Сумської та Чернігівської області.

Уранці 30 грудня російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано 60 прильотів з мінометів.

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