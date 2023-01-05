Окупанти обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє людей загинули, троє поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Він розповів, що один загиблий та один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова місцевим жителям.

Очільник ОВА відзначив, що село Приморське належить до Степногірської громади.

"Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ знову під щільним артилерійським обстрілом ворога. Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання", - коментує Старух.

Ранком 5 січня окупанти атакували центр Херсона: є влучання в будинок, на місці загинув 20-річний чоловік.

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