Окупанти обстріляли Сумщину, пошкоджено лінію електропередач та газопровід
У неділю, 2 жовтня, росіяни обстріляли з артилерії та мінометів Юнаківську громаду, що на Сумщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газопровід
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Суми" у своєму facebook.
Внаслідок обстрілів відсутній мобільний зв'язок та електропостачання, пошкоджено лінію електропередач та газопровід.
Також руйнувань зазнали 5 приватних будинків, пошкоджена будівля школи, одне приватне домоволодіння та господарські будівлі.
Жертв серед цивільного населення немає.
- 1 жовтня російські загарбники обстріляли з артилерії Есманську громаду, що на Сумщині
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