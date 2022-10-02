Окупанти обстріляли Сумщину, пошкоджено лінію електропередач та газопровід

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Суми" у своєму facebook.

Внаслідок обстрілів відсутній мобільний зв'язок та електропостачання, пошкоджено лінію електропередач та газопровід.

Також руйнувань зазнали 5 приватних будинків, пошкоджена будівля школи, одне приватне домоволодіння та господарські будівлі.

Жертв серед цивільного населення немає.

1 жовтня російські загарбники обстріляли з артилерії Есманську громаду, що на Сумщині

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