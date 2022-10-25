Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, зафіксовано 7 прильотів
У вівторок, 25 жовтня, окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, спостерігачі зафіксували 7 прильотів у районі населеного пункту Старікове
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у своєму facebook.
Прильоти зафіксовано з 15:50 до 16:10. Обстріли відбулися з території РФ, імовірно з міномету 82 мм.
ОК "Північ" зазначає, що втрат серед особового складу та техніки немає, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- За добу, 24 жовтня, окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та стрілецької зброї чотири громади на Сумщині.
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