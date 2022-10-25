Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, зафіксовано 7 прильотів

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у своєму facebook.

Прильоти зафіксовано з 15:50 до 16:10. Обстріли відбулися з території РФ, імовірно з міномету 82 мм.

ОК "Північ" зазначає, що втрат серед особового складу та техніки немає, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

За добу, 24 жовтня, окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та стрілецької зброї чотири громади на Сумщині.

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